Усик: Надо приехать домой, все обдумать и можно переходить в супертяжи

Александр Усик рассказал о своих планах после победы над Муратом Гассиевым.

Украинец Александр Усик после победного боя в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе против Мурата Гассиева рассказал о своих ближайших планах.

"Я два месяца не видел своих детей. Со старшей я говорил накануне, а с сыновьями не общался неделю. Они сейчас у бабушки в Крыму. Сейчас отправлюсь в Киев, соберу вещи и к ним поеду.

Планы? Надо приехать домой, грамотно все обдумать и можно переходить в супертяжи. Я слышал, что Тони Белью хотел боксировать с победителем Суперсерии. В крайнем бою он красочно выиграл у Дэвида Хэя. Можно с этого и начинать.

Нужно грамотно взвесить. Возможно и в этом весе еще есть хорошие, денежные бои", – сказал Усик на пресс-конференции после боя.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

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