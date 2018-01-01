Усик посвятил победу над Гассиевым отцам
Абсолютный чемпион мира, обладатель трофея Мохаммеда Али украинец Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым высказал благодарность тому, благодаря кому добыл эту победу.
"Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, уже нету, но мне кажется он все равно видит, что происходит. Он был тем человеком, который подтолкнул меня к занятиям боксом. Он говорил, что мне нужно идти заниматься боксом и что у меня получится. Это первый человек, который сделал это.
Второй отец – мой первый тренер Сергей Лапин. Он взял меня и научил шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта.
Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал занятия боксом. Который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Он мне говорил, что "если ты будешь трудиться – у тебя все получится".
В сборной Украины появился еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко. Под его руководством я выиграл чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры.
К этому турниру много людей участвовало в моей подготовке. Их не видно, потому что они остаются за рингом. Они очень много делают. Они молодцы, мы молодцы, что это сделали. Слава Богу, что у нас все получилось. Я хочу посвятить эту победу им всем.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.
По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев, а также видео выхода на ринг Усика.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.
Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.
И лишь спустя несколько минут после боя Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира
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