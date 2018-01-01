Усик посвятил победу над Гассиевым отцам

Первые слова Усика на пресс-конференции после боя.

Абсолютный чемпион мира, обладатель трофея Мохаммеда Али украинец Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым высказал благодарность тому, благодаря кому добыл эту победу.

"Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, уже нету, но мне кажется он все равно видит, что происходит. Он был тем человеком, который подтолкнул меня к занятиям боксом. Он говорил, что мне нужно идти заниматься боксом и что у меня получится. Это первый человек, который сделал это.

Второй отец – мой первый тренер Сергей Лапин. Он взял меня и научил шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта.

Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал занятия боксом. Который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Он мне говорил, что "если ты будешь трудиться – у тебя все получится".

В сборной Украины появился еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко. Под его руководством я выиграл чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры.

К этому турниру много людей участвовало в моей подготовке. Их не видно, потому что они остаются за рингом. Они очень много делают. Они молодцы, мы молодцы, что это сделали. Слава Богу, что у нас все получилось. Я хочу посвятить эту победу им всем.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев, а также видео выхода на ринг Усика.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.

И лишь спустя несколько минут после боя Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира

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