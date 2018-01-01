Красюк: У меня есть цель – провести бой абсолютного чемпиона на Родине

Промоутер украинского боксера хочет, чтобы Усик провел домашний бой.

Промоутер компании K2 Promotion Александр Красюк, ведущий дела абсолютного чемпиона мира Александра Усика, заявил, что теперь хотел бы провести бой в Украине.

"У Александра была цель стать абсолютным чемпионом мира, а у меня есть цель, чтобы на Родине, в Украине провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Поэтому мы приложим все усилия, которые он нас зависят, чтобы это однажды стало реальностью", - сказал Красюк на пресс-конференции после боя.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

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