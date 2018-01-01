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Батя в здании: Усик дал волю эмоциям после боя

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Александр Усик победил в Москве россиянина Мурата Гассиева.
Александр Усик
Александр Усик
RT

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым дал волю эмоциям.

По завершении своего интервью Усик взял микрофон, чтобы поблагодарить публику и сказал: "Спасибо землякам и всем, кто поддерживал. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!".

Напомним, после победы во Всемирной боксерской суперсерии и объединения поясов, Усик стал четвертым абсолютным чемпионом мира с четырьмя поясами.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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