Видео объявления Усика победителем в бою против Гассиева
Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.
После объявления судейских записок рефери поднял руку Усика, а вместе с этим ему вручили все четыре пояса, а также Кубок Мохаммеда Али.
Смотри видео награждения Александра Усика:
Your NEW unified Cruiserweight champion and the winner of the Ali Trophy is @usykaa ! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/fs8TlnHuzE— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.
Напомним, после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик принял вызов от Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним.
Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.
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Полная версия правил
Отдельное спсибо за мужественность Мурату, достойный боксер и человек!! И всем Россиянам уважившим Украинский гимн.!!! Тварямь из длнр убивающим православных братьев под эгидой православья, вы за кого сегодя болели???