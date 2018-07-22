Видео объявления Усика победителем в бою против Гассиева

Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

После объявления судейских записок рефери поднял руку Усика, а вместе с этим ему вручили все четыре пояса, а также Кубок Мохаммеда Али.

Смотри видео награждения Александра Усика:

Напомним, после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик принял вызов от Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним.

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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