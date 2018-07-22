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Видео объявления Усика победителем в бою против Гассиева

Комментариев: 3
Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию.
Александр Усик
Александр Усик
twitter.com/WBSuperSeries

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

После объявления судейских записок рефери поднял руку Усика, а вместе с этим ему вручили все четыре пояса, а также Кубок Мохаммеда Али.

Смотри видео награждения Александра Усика:

Напомним, после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик принял вызов от Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. 

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия, видео
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.07.2018, 02:58
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гость
Радуйтесь правослвные россияне! Усик с майкой Александра Невского победил!!!
Отдельное спсибо за мужественность Мурату, достойный боксер и человек!! И всем Россиянам уважившим Украинский гимн.!!! Тварямь из длнр убивающим православных братьев под эгидой православья, вы за кого сегодя болели???
гость  (аноним)  22.07.2018, 02:51
Оценка:  0
гость
Поздравление из России достойному победителю. Болел за Мурата, но Саша победил заслуженно.
гость  (аноним)  22.07.2018, 02:41
Оценка:  0
гость
Сашка ты заслужил.Ты лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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