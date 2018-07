Видео объявления Усика победителем в бою против Гассиева

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

После объявления судейских записок рефери поднял руку Усика, а вместе с этим ему вручили все четыре пояса, а также Кубок Мохаммеда Али.

Смотри видео награждения Александра Усика:

