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Усик стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя поясами

Комментариев: 3
Александр стал первым украинским абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины. Ранее братья Кличко владели всеми поясами в своем весе, но, чтобы пояса были в руках одного боксера – такое впервые.

Всего же, завоевав пояса по четырем основным версиям - WBA, WBO, WBC и IBF - Усик стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось лишь американцам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору (оба - средний вес), а также Теренсу Кроуфорду (полусредний вес).

Александр стал всего лишь третьим абсолютным чемпионом мира в истории тяжелого веса. Раньше такого статуса достигали Эвандер Холифилд и О’Нил Белл, но у них обоих было лишь по три пояса – WBC, WBA и IBF.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.07.2018, 02:59
Оценка:  0
гость
Очень рад шо обосрались те, кто гнобил Усика за поездку в Москву. Достойный бой, объективное судейство и взаимное уважение боксеров. Болел за Мурата, но Саша победил заслуженно.
SAId    22.07.2018, 02:50
Оценка:  0
SAId
пожалуй лучший бой Усика на данный момент...Респект и уважуха!
гость  (аноним)  22.07.2018, 02:34
Оценка:  +1
гость
Украина,поздравляю с победой!!!
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