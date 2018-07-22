Усик стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя поясами

Александр стал первым украинским абсолютным чемпионом мира.

Украинский боксер Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины. Ранее братья Кличко владели всеми поясами в своем весе, но, чтобы пояса были в руках одного боксера – такое впервые.

Всего же, завоевав пояса по четырем основным версиям - WBA, WBO, WBC и IBF - Усик стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось лишь американцам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору (оба - средний вес), а также Теренсу Кроуфорду (полусредний вес).

Александр стал всего лишь третьим абсолютным чемпионом мира в истории тяжелого веса. Раньше такого статуса достигали Эвандер Холифилд и О’Нил Белл, но у них обоих было лишь по три пояса – WBC, WBA и IBF.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!