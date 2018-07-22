Мне недолго осталось: что сказал Усик Гассиеву в ринге

Александр Усик похвалил соперника за бой.

Украинец Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии по очкам победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

После боя Усик бросил вызов британцу Тони Беллью, но перед этим подошел к Мурату Гассиеву, чтобы обнять его и поблагодарить за бой.

"Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!", - сказал Усик оппоненту.

Смотрите также видео боя Усик - Гассиев.

Отметим, что Усику в бою против Гассиева в углу ринга помогал Анатолий Ломаченко.

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