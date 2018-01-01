Гассиев: Усик - самый сложный соперник в моей карьере

Мурат Гассиев прокомментировал свое поражение в бою против Александра Усика.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поблагодарил публику и признал отличную работу Александра Усика, ставшего абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Хочу поздравить команду Александра Ускиа, это отличная работа, хочу поблагодарить всех фанатов из Украины и России. Сегодня у меня был самый сложный соперник в моей карьере, он был фаворитом с самого начала и он доказал, что лучший. Это очень хороший опыт для меня.

У него хорошая защита, мне было тяжело попасть. Ты должен делать то, что ты должен делать. В любом раунде в тяжелом весе все может закончиться одним ударом. Я слушал свою команду в углу, но сегодня был день Александра Усика", - сказал Гассиев после боя.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик принял вызов от Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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