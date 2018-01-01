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Усик - Гассиев: видео боя

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Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, победив в Москве Мурата Гассиева.
Видео боя Усик - Гассиев
Видео боя Усик - Гассиев

Украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) завоевал титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, победив единогласным решением судей российского боксера Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

Смотрите видео боя Александр Усик - Мурат Гассиев:

Александр Усик с первого раунда обозначил свое преимущество в ринге. Он был быстрее на ногах, а джебом держал Гассиева на расстоянии.

Гассиев точно попал только в 4-м раунде, но Усик с помощью клича уберег себя от неприятностей.

В дальнейшем с течением раундов преимущество Александра лишь нарастало, а Гассиев выглядел обреченно, несмотря на угрозы тренера снять россиянина из-за его бездействия. Он признавался в углу, что просто не успевает за скоростью украинца. Под конец поединка в ринге было полное деклассирование.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, видео боя, бокс
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