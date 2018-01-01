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Усик: Беллью, я готов к бою

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Александр Усик бросил вызов Тони Беллью.
Александр Усик
Александр Усик
boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик намекнул на своего следующего соперника после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

В интервью после боя Усик заявил, что готов принять вызов Тони Беллью и провести с ним бой в тяжелом или супертяжелом весе.

"После этого поединка нам с командой надо хорошо отдохнуть и восстановится, и тогда мы подумаем. Я слышал, что Тони Беллью говорил, что хочет боя с победителем Суперсерии, и он как раз боксирует в супертяжелой весовой категории. Мой друг, я готов. Если он не захочет спуститься в тяжелый вес, я с удовольствием поднимусь в супертяжелый", - сказал Усик.

Напомним, Усику в бою против Гассиева в углу ринга помогал Анатолий Ломаченко.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Тони Беллью, бокс
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