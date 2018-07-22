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Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Комментариев: 5
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Украинец Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, который прошел в Москве.

Поединок прошел все 12 раундов, на протяжении которых Усик доминировал в ринге. В итоге судьи отдали украинцу единогласную победу - 120:108 и дважды 119:109.

Александр Усик с первого раунда обозначил свое преимущество в ринге. Он был быстрее на ногах, а джебом держал Гассиева на расстоянии.

Гассиев точно попал только в 4-м раунде, но Усик с помощью клинча уберег себя от неприятностей.

В дальнейшем с течением раундов преимущество Александра лишь нарастало, а Гассиев выглядел обреченно, несмотря на угрозы тренера снять россиянина из-за его бездействия. Он признавался в углу, что просто не успевает за скоростью украинца. Под конец поединка в ринге было полное деклассирование.

Таким образом, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и обладателем трофея Мохамеда Али.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (5)
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Без_ника007    22.07.2018, 01:38
Оценка:  0
Без_ника007
А де "ватники" ?
Перед цим вони сміливо заявлял,що відсосуть.......і таки да ! ГГ ахххааа...
Ахахааахххххааааахаааа ааахххххаааааааа.............
Усик САНЯ МОЛОТОК!
гость  (аноним)  22.07.2018, 01:34
Оценка:  +1
гость
Усик - красава , великий чемпион . Гасиеву - уважение , вел бой чисто , честно и уважительно все сказал
гость  (аноним)  22.07.2018, 01:33
Оценка:  0
гость
Усик чемпион
гость  (аноним)  22.07.2018, 01:29
Оценка:  0
гость
ПОЕЗД-ВЛАДИКАВКАЗ-ШАУРМА !
atomov    22.07.2018, 01:22
Оценка:  0
atomov
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