Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Украинец Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, который прошел в Москве.
Поединок прошел все 12 раундов, на протяжении которых Усик доминировал в ринге. В итоге судьи отдали украинцу единогласную победу - 120:108 и дважды 119:109.
Александр Усик с первого раунда обозначил свое преимущество в ринге. Он был быстрее на ногах, а джебом держал Гассиева на расстоянии.
Гассиев точно попал только в 4-м раунде, но Усик с помощью клинча уберег себя от неприятностей.
В дальнейшем с течением раундов преимущество Александра лишь нарастало, а Гассиев выглядел обреченно, несмотря на угрозы тренера снять россиянина из-за его бездействия. Он признавался в углу, что просто не успевает за скоростью украинца. Под конец поединка в ринге было полное деклассирование.
Таким образом, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и обладателем трофея Мохамеда Али.
Полная версия правил
Перед цим вони сміливо заявлял,що відсосуть.......і таки да ! ГГ ахххааа...
Ахахааахххххааааахаааа ааахххххаааааааа.............
Усик САНЯ МОЛОТОК!
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