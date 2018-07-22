Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Украинец Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, который прошел в Москве.

Поединок прошел все 12 раундов, на протяжении которых Усик доминировал в ринге. В итоге судьи отдали украинцу единогласную победу - 120:108 и дважды 119:109.

Александр Усик с первого раунда обозначил свое преимущество в ринге. Он был быстрее на ногах, а джебом держал Гассиева на расстоянии.

Гассиев точно попал только в 4-м раунде, но Усик с помощью клинча уберег себя от неприятностей.

В дальнейшем с течением раундов преимущество Александра лишь нарастало, а Гассиев выглядел обреченно, несмотря на угрозы тренера снять россиянина из-за его бездействия. Он признавался в углу, что просто не успевает за скоростью украинца. Под конец поединка в ринге было полное деклассирование.

Таким образом, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и обладателем трофея Мохамеда Али.