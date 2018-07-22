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Не дамо свій край нікому: как Усик выходил на ринг в Москве

Комментариев: 2
Александ Усик вышел на ринг в финале WBSS под известную украинскую песню.
Александр Усик
Александр Усик
кадр из видео

Украинский чемпион в тяжелом весе по версии WBC и WBO Александр Усик вышел на ринг финального боя WBSS против Мурата Гассиева под известную украинскую песную "Браття", написанную Василием Жаданом. 

Читайте о подробностях боя в нашем онлайне.

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко помогает Усику в углу ринга.

На пресс-конференции перед боем Усик рассказал о своих отношениях с Анатолием Ломаченко.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.07.2018, 01:32
Оценка:  0
гость
конечно херня бой...вот если бы Усик проиграл тогда...гы-гы-гы
гость  (аноним)  22.07.2018, 01:24
Оценка:  -2
гость
Херня а не бой.
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