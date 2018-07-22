Не дамо свій край нікому: как Усик выходил на ринг в Москве
Александ Усик вышел на ринг в финале WBSS под известную украинскую песню.
Украинский чемпион в тяжелом весе по версии WBC и WBO Александр Усик вышел на ринг финального боя WBSS против Мурата Гассиева под известную украинскую песную "Браття", написанную Василием Жаданом.
Here comes @usykaa! Will he be lifting the Ali Trophy tonight...? #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/X7M2lzfyKN— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.
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Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко помогает Усику в углу ринга.
На пресс-конференции перед боем Усик рассказал о своих отношениях с Анатолием Ломаченко.
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