Анатолий Ломаченко помогает Усику в углу ринга
Анатолий Ломаченко выступает в роли тренера Александра Усика в бою против Мурата Гассиева.
Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Николаевич помогает Александру Усику в бою против Мурата Гассиева.
Ломаченко находится в углу ринга Усика вместе с катменом Расом Анбером.
Напомним, Александр Усик проводит бой против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. На кону стоят четыре пояса WBO, WBC, WBA и IBF, пояс журнала The Ring, а также Кубок Мохаммеда Али.
Следить за боем можно в нашей онлайн трансляции.
Напомним, Василий Ломаченко прибыл в Москву за несколько дней до боя, но о том, что его отец будет в углу Усика во время боя - не сообщалось.
На пресс-конференции перед боем Усик рассказал о своих отношениях с Анатолием Ломаченко.
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