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Анатолий Ломаченко помогает Усику в углу ринга

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Анатолий Ломаченко выступает в роли тренера Александра Усика в бою против Мурата Гассиева.
Александр Усик, Анатолий и Василий Ломаченко
Александр Усик, Анатолий и Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Николаевич помогает Александру Усику в бою против Мурата Гассиева.

Ломаченко находится в углу ринга Усика вместе с катменом Расом Анбером. 

Напомним, Александр Усик проводит бой против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. На кону стоят четыре пояса WBO, WBC, WBA и IBF, пояс журнала The Ring, а также Кубок Мохаммеда Али.

Следить за боем можно в нашей онлайн трансляции.

Напомним, Василий Ломаченко прибыл в Москву за несколько дней до боя, но о том, что его отец будет в углу Усика во время боя - не сообщалось.

На пресс-конференции перед боем Усик рассказал о своих отношениях с Анатолием Ломаченко.

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Теги: Александр Усик, Анатолий Ломаченко, бокс
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