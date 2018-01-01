Ломаченко рассказал, когда и с кем проведет следующий бой

Василий Ломаченко назвал следующего соперника.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко заявил, что его следующий поединок запланирован на 1 декабря, в котором он встретится с победителем боя Бельтран - Педрас.

"Мой следующий бой запланирован где-то на 1 декабря. Соперником должен стать победитель пары Раймундо Бельтран - Хосе Педрас.

По Мэнни Пакьяо тоже ведутся разговоры. Но сначала соперник, которого я назвал, а уже с 2019 года будет решаться вопрос по бою с Пакьяо", - сказал Ломаченко перед боем Александра Усика против Мурата Гассиева.

Ранее менеджер Ломаченко заявлял, что бой украинца может состояться 1 или 8 декабря.

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