Переключиться на мобильную версию

Ломаченко рассказал, когда и с кем проведет следующий бой

Комментариев: 0
Василий Ломаченко назвал следующего соперника.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко заявил, что его следующий поединок запланирован на 1 декабря, в котором он встретится с победителем боя Бельтран - Педрас.

"Мой следующий бой запланирован где-то на 1 декабря. Соперником должен стать победитель пары Раймундо Бельтран - Хосе Педрас.

По Мэнни Пакьяо тоже ведутся разговоры. Но сначала соперник, которого я назвал, а уже с 2019 года будет решаться вопрос по бою с Пакьяо", - сказал Ломаченко перед боем Александра Усика против Мурата Гассиева.

Ранее менеджер Ломаченко заявлял, что бой украинца может состояться 1 или 8 декабря.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Раймундо Бельтран, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь