Ломаченко с отцом дали Усику последние наставления перед боем с Гассиевым

Василий и Анатолий Ломаченко будут поддерживать Усика во время боя.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко и его отец и тренер Анатолий Ломаченко встретились с Александром Усиком перед его боем против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Прежде, чем отпустить боксера на поединок Василий Ломаченко и его отец дали последние рекомендации.

Ранее сообщалось, что Александр Усик прибыл на бой с коронной фразой.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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