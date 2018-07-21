Переключиться на мобильную версию

Ломаченко с отцом дали Усику последние наставления перед боем с Гассиевым

Комментариев: 0
Василий и Анатолий Ломаченко будут поддерживать Усика во время боя.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко и его отец и тренер Анатолий Ломаченко встретились с Александром Усиком перед его боем против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Прежде, чем отпустить боксера на поединок Василий Ломаченко и его отец дали последние рекомендации.

 

Good luck to my brother @usykaa 🙏🏻 —— Понеслась @usykaa брат🙏🏻

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось, что Александр Усик прибыл на бой с коронной фразой.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь