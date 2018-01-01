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I'm feel: Усик прибыл на бой с коронной фразой

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Александр Усик прибыл на Олимпийский на бой против Мурата Гассиева.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик по прибытию на стадион, озвучил журналистке свою коронную фразу, которая уже стала визитной карточкой боксера.

На вопрос о том, что чувствует и в каком состоянии находится Усик, украинец ответил "I'm feel. I'm very feel. Всем добра, всем мир. Мир любит сильных".

Ранее сообщалось, что промоутер Александра Усика рассказал, как он готовился к бою против Гассиева.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Теги: Александр Усик, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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