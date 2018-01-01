I'm feel: Усик прибыл на бой с коронной фразой
Александр Усик прибыл на Олимпийский на бой против Мурата Гассиева.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик по прибытию на стадион, озвучил журналистке свою коронную фразу, которая уже стала визитной карточкой боксера.
На вопрос о том, что чувствует и в каком состоянии находится Усик, украинец ответил "I'm feel. I'm very feel. Всем добра, всем мир. Мир любит сильных".
"I am very feel"@usykaa is ready! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/z0ElDudGRT— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что промоутер Александра Усика рассказал, как он готовился к бою против Гассиева.
Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.
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