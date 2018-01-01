Красюк: К этому бою Усика готовили лучшие специалисты мира

Александр Красюк рассказал о тренировочном лагере Александра Усика.

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика Александр Красюк поделился информацией о подготовке украинца к бою против россиянина Мурата Гассиева.

"Бой против Бриедиса стал причиной для того, чтобы что-то изменить в подготовке. И этот лагерь Александр уже провел в другом режиме. Он готовился с лучшими специалистами, которые являются лучшими из лучших в мире. Я не сомневаюсь, что они знаю, что делают.

Атмосфера здесь жаркая во всех смыслах. За долгое время в боксе у меня уже выработался определенный цинизм, но некое волнение все равно присутствует, но хорошее - то, которое необходимо для одержания победы", - сказал Красюк в эфире телеканала Интер во время прямого включения перед боем Усик - Гассиев.

Ранее Александр Красюк заявил, что Усик находится в неожиданной форме.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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