Зозуля: Надеюсь, у Усика поддержка будет лучше, чем у Хорватии в финале ЧМ-2018

Роман Зозуля поддержал Александра Усика перед боем в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля обратился к украинцам с просьбой поддержать чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика в бою против российского обладателя титулов WBA и IBF Мурата Гассиева.

"Ребята, в 23.00 все включаем телевизоры и молимся за Саню Усика. Надеюсь, у него будет поддержка больше, чем у сборной Хорватии и он будет ее ощущать. Давайте помолимся за нашего козака. Саня, удачи, с Богом, мы в тебя верим", – сказал Зозуля на видео, опубликованном на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, как украинские спортсмены поддержали Александра Усика перед боем против Гассиева.

Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. За ходом поединка можно будет следить в нашей онлайн трансляции.

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