Усик - Гассиев: как спортсмены поддержали украинца перед боем

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится с российским обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Этот бой станет самым важным на данный момент в профессиональной карьере украинца, поскольку победитель станет абсолютным чемпионом и возьмет Кубок Мохаммеда Али.

Нашего чемпиона перед боем поддержали известные украинские спортсмены.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина пожелала удачи Усику в предстоящем бою.

"Хай щастить, чемпіоне! Сьогодні всі українці з тобою!", - написала теннисистка.

Хай щастить, чемпіоне!🥊 Сьогодні всі українці з тобою!🤞💙💛 / Good luck champ! All Ukrainian people are behind you🇺🇦 https://t.co/A6cR4RgWud