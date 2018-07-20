Усик - Гассиев: как спортсмены поддержали украинца перед боем
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится с российским обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Этот бой станет самым важным на данный момент в профессиональной карьере украинца, поскольку победитель станет абсолютным чемпионом и возьмет Кубок Мохаммеда Али.
Нашего чемпиона перед боем поддержали известные украинские спортсмены.
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина пожелала удачи Усику в предстоящем бою.
"Хай щастить, чемпіоне! Сьогодні всі українці з тобою!", - написала теннисистка.
Хай щастить, чемпіоне!🥊 Сьогодні всі українці з тобою!🤞💙💛 / Good luck champ! All Ukrainian people are behind you🇺🇦 https://t.co/A6cR4RgWud— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 21 июля 2018 г.
Боксер Денис Беринчик не просто оставил запись в соцсети, но и отправился в Москву, чтобы своим присутствием передать Усику свою поддержку.
Борец греко-римского стиля и олимпийский призер в Рио Жан Беленюк опубликовал фотографию с Александром Усиком, отметив, что с ним сегодня вся Украина.
Украинский боксер Тарас Шелестюк также разместил фото с чемпионом и пожелал удачи.
"Саня, удачи в бою! Вся Украина с тобой! Только победа!", - написал Шелестюк.
Саня, удачи в бою! Вся Украина с тобой 🥊🇺🇦 Только победа! @usykaa good luck at the fight! Ukrainian people with you! #Justdoit 🥊🇺🇦 • #usykgassiev #fight #ukraine #warriors #teamSHELESTYUK #SHELESTYUK # #ali #kiev #moscow #Усик #Шелестюк #киев #усикгассиев #бокс #гордостьстраны #победа #WBSS #команда #dreamteam #victory #win #boxing #fightnight #muhhamadali
Экс-игрок киевского Динамо Владислав Ващук показал фото с Усиком и одним из его поясов и попросил болеть за чемпиона.
Легендарный Виталий Кличко написал о важность победы для Усика в поединке против Гассиева и вспомнил победу своего брата над Александром Поветкиным, бой между которыми тоже проходил в Москве.
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Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. За ходом поединка можно будет следить в нашей онлайн трансляции.
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