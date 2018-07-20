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Усик - Гассиев: как спортсмены поддержали украинца перед боем

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Украинские спортсмены поддержали Александра Усика перед его боем против Мурата Гассиева.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится с российским обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Этот бой станет самым важным на данный момент в профессиональной карьере украинца, поскольку победитель станет абсолютным чемпионом и возьмет Кубок Мохаммеда Али.

Нашего чемпиона перед боем поддержали известные украинские спортсмены.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина пожелала удачи Усику в предстоящем бою.

"Хай щастить, чемпіоне! Сьогодні всі українці з тобою!", - написала теннисистка.

Боксер Денис Беринчик не просто оставил запись в соцсети, но и отправился в Москву, чтобы своим присутствием передать Усику свою поддержку.

Борец греко-римского стиля и олимпийский призер в Рио Жан Беленюк опубликовал фотографию с Александром Усиком, отметив, что с ним сегодня вся Украина.

Украинский боксер Тарас Шелестюк также разместил фото с чемпионом и пожелал удачи.

"Саня, удачи в бою! Вся Украина с тобой! Только победа!", - написал Шелестюк.

Экс-игрок киевского Динамо Владислав Ващук показал фото с Усиком и одним из его поясов и попросил болеть за чемпиона.

Легендарный Виталий Кличко написал о важность победы для Усика в поединке против Гассиева и вспомнил победу своего брата над Александром Поветкиным, бой между которыми тоже проходил в Москве.

Читайте также путь украинца Александра Усика к финалу WBSS.

Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. За ходом поединка можно будет следить в нашей онлайн трансляции.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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гость  (аноним)  21.07.2018, 22:06
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гость
Пусть победит сильнейший. Удачи спортсменам)
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