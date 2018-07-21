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Сиренко: Минус для Усика, что бой он проводит в России

Комментариев: 4
Владислав Сиренко прокомментировал финал Всемирной боксерской суперсерии.
Владислав Сиренко
Владислав Сиренко

Интернациональный чемпион по версии WBF в тяжелом весе Владислав Сиренко дал свой прогноз на финал WBSS Усик – Гассиев, выразив уверенность, что Усик сможет победить Гассиева на его территории.

"Александр подвижный и скоростной, умеет работать комбинационно. Он выносливый. Может дышать двенадцать раундов и быть без остановки. Единственным минусом может быть то, что он проводит поединок в России.

Гассиев молодой, выносливый и сильно-бьющий спортсмен. Причем с обеих рук. Спокойный. Придерживается плана. Боксирует дома, в родных стенах. Минусы?! Я даже не знаю, что вам сказать. Он и Александр боксеры такого высокого уровня, что говорить о каких-то их минусах не приходится.

Мурат будет больше давить на Александра, чтобы закрыть его в углу или поймать возле канатов, нанеся свой мощный удар в корпус или голову. Мне кажется, что Гассиев будет очень много работать по корпусу Александра, чтобы заставить его остановится. А вот Усик будет делать то, что у него получается лучше всего – много двигаться, держать Гассиева на дистанции, обыгрывать его, работать по этажам, постоянно закручивать. И если у Александра получится навязать Гассиеву свой план боя и стиль его проведения, то он может победить.

Бой проходит в России, а это было со стороны организаторов турнира неправильным решением и несправедливым по отношению, прежде всего, к Александру. Следовало бы придерживаться первоначального решения о проведении боя на нейтральной территории. Но я уверен, что у Александра хватит выдержки и сил победить и на территории своего соперника", - сказал Сиренко в интервью Sport.ua.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, бокс
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Комментариев (4)
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Кырмызы_вэ_бейаз    21.07.2018, 22:17
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Никакого минуса: если будет работать весь бой на ногах, выиграет бой и привезет домой очень хорошие деньги. Россияне на гонорары не скупятся. Вовка Кличко после боя с Поветкиным, мешок с деньгами еле до машины дотащил!
Michael2811    21.07.2018, 21:54
Оценка:  +1
Michael2811
Пусть победит сильнейший,и за красивый бокс!!!!
гость  (аноним)  21.07.2018, 21:45
Оценка:  -1
гость
Вообще кацапы всегда были стремными
Кырмызы_вэ_бейаз    21.07.2018, 22:11
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Я бы с тобой согласился, если бы ты не был евреем...
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