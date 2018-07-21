Переключиться на мобильную версию

Украинец Богачук выиграл в Москве в андеркарде боя Усик – Гассиев

Комментариев: 0
Первый украинский боксер в этот вечер одержал победу.
Сергей Богачук
Сергей Богачук

Перспективный украинский полусредневес Сергей Богачук одержал свою десятую победу на профессиональном ринге. И все они были досрочными.

Нокаутом завершился и 8-раундовый поединок Сергея против Николая Гвиниашвили из Грузии. Этот поединок прошел в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Богачук, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь