Украинец Богачук выиграл в Москве в андеркарде боя Усик – Гассиев

Первый украинский боксер в этот вечер одержал победу.

Перспективный украинский полусредневес Сергей Богачук одержал свою десятую победу на профессиональном ринге. И все они были досрочными.

Нокаутом завершился и 8-раундовый поединок Сергея против Николая Гвиниашвили из Грузии. Этот поединок прошел в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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