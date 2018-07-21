Украинец Богачук выиграл в Москве в андеркарде боя Усик – Гассиев
Первый украинский боксер в этот вечер одержал победу.
Перспективный украинский полусредневес Сергей Богачук одержал свою десятую победу на профессиональном ринге. И все они были досрочными.
Нокаутом завершился и 8-раундовый поединок Сергея против Николая Гвиниашвили из Грузии. Этот поединок прошел в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев.
Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
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