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Красота финала: фото ринг-герлз боя Усик - Гассиев

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Девушки в ринге будут приковывать внимание зрителей после каждого раунда.
Красота финала: фото ринг-герлз боя Усик - Гассиев

Поединок чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика и чемпиона по версиям IBF и WBO в том же весе Мурата Гассиева обещает быть равным и продлиться все 12 раундов.

А значит мы чаще будем видеть между раундами девушек с табличками. Предлагаем вам ознакомиться с яркими красотками вечера бокса в Москве:

Сара Беверли

Люси Кларк

Эмма Милтон

Габриэлла Тейлор

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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