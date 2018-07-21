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Беринчик в вышиванке в Москве едва не ударил прохожего на Красной площаде

Комментариев: 3
Денис Беринчик боем с тенью поддержал своего друга Александра Усика.
Денис Беринчик
Денис Беринчик

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик поддержал чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика накануне финала Всемирной боксерской суперсерии против российского боксера Мурата Гассиева.

Денис в вышиванке на Красной площади устроил бой с тенью и махая кулаками едва не зацепил прохожего. Это вызвало лишь улыбку у Дениса.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.07.2018, 18:40
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гость
Гость 18:31 тебя вообще можно с говном смешать. Пи да р ты гнойный. Кровавовыпердыш конченый!
гость  (аноним)  21.07.2018, 18:36
Оценка:  +2
гость
18:31 Твои мацковские прохожие с трудом свой член в руках держат
гость  (аноним)  21.07.2018, 18:31
Оценка:  -3
гость
Денис в вышиванке на Красной площади устроил бой с тенью и махая кулаками едва не зацепил прохожего. Это вызвало лишь улыбку у Дениса.
Дятел! Он даже не понимает, что прохожий со своими друзьями, могли сравнять Дениса с его вышиванкой, с землей.
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