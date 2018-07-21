Беринчик в вышиванке в Москве едва не ударил прохожего на Красной площаде

Денис Беринчик боем с тенью поддержал своего друга Александра Усика.

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик поддержал чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика накануне финала Всемирной боксерской суперсерии против российского боксера Мурата Гассиева.

Денис в вышиванке на Красной площади устроил бой с тенью и махая кулаками едва не зацепил прохожего. Это вызвало лишь улыбку у Дениса.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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