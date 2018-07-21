Беринчик в вышиванке в Москве едва не ударил прохожего на Красной площаде
Денис Беринчик боем с тенью поддержал своего друга Александра Усика.
Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик поддержал чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика накануне финала Всемирной боксерской суперсерии против российского боксера Мурата Гассиева.
Денис в вышиванке на Красной площади устроил бой с тенью и махая кулаками едва не зацепил прохожего. Это вызвало лишь улыбку у Дениса.
Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания.
Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил
Дятел! Он даже не понимает, что прохожий со своими друзьями, могли сравнять Дениса с его вышиванкой, с землей.