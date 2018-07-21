Усик - Гассиев: прогноз на бой от Дмитрия Гайструка

Менеджер соревнований Европейской Конфедерации бокса прокомментировал поединок Усик - Гассиев.

Менеджер соревнований Европейской Конфедерации бокса и бывший гендиректор команды Украинские атаманы Дмитрий Гайструк дал прогноз на бой Усик – Гассиев.

"Скажу о том, чему сам был свидетелем. Во время выступления Александра в команде «Украинские Атаманы» врачи, которые проводили осмотр перед допуском к боям, неоднократно отмечали его психологическую устойчивость. Также подтверждением этого может служить факт, что его пульс перед взвешиванием или перед поединком был сопоставим с человеком, который находится в состоянии полного спокойствия.

Поэтому все разговоры о том, что на него будет психологически влиять факт проведения поединка в России, лишены смысла. Ему действительно все равно, где проводить поединок и против кого выходить в ринг. Он входит в ринг выполняет свою работу четко придерживаясь плана на бой. Также отмечу ту прилежность и ответственность, которую он показывал при подготовке к своим боям и, конечно же, обязательность в выполнении тренировочного плана.

На мой взгляд многие ошибаются, говоря о том, что у Усика нет сильного удара. Просто его стиль работы и работы в движении не предполагает потребности в одиночном сильном ударе. Его удары, при кажущейся легкости, наносят ущерб, и Мурат непременно это прочувствует и прочувствует не раз.

Мурат Гассиева соперник очень высокого уровня. И после Александра самый сильный боксер этого дивизиона. Думаю, что оба боксера будут осторожны и не будут рисковать. Оба понимают, что стоит на кону этого поединка и насколько велика будет цена ошибки. Поэтому, я предвижу тонкую игру боксеров, которая принесет удовольствие настоящим любителям и ценителям этого вида спорта.

Прогноз в таком поединке давать очень сложно. Однозначно будем болеть за Усика и верить в его победу и в то, что все трофеи приедут в Украину", - сказал Гайструк в комментарии Sport.ua.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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