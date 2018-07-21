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Усик - Гассиев: прогноз на бой от Дмитрия Гайструка

Комментариев: 4
Менеджер соревнований Европейской Конфедерации бокса прокомментировал поединок Усик - Гассиев.
Дмитрий Гайструк
Дмитрий Гайструк

Менеджер соревнований Европейской Конфедерации бокса и бывший гендиректор команды Украинские атаманы Дмитрий Гайструк дал прогноз на бой Усик – Гассиев.

"Скажу о том, чему сам был свидетелем. Во время выступления Александра в команде «Украинские Атаманы» врачи, которые проводили осмотр перед допуском к боям, неоднократно отмечали его психологическую устойчивость. Также подтверждением этого может служить факт, что его пульс перед взвешиванием или перед поединком был сопоставим с человеком, который находится в состоянии полного спокойствия.

Поэтому все разговоры о том, что на него будет психологически влиять факт проведения поединка в России, лишены смысла. Ему действительно все равно, где проводить поединок и против кого выходить в ринг. Он входит в ринг выполняет свою работу четко придерживаясь плана на бой. Также отмечу ту прилежность и ответственность, которую он показывал при подготовке к своим боям и, конечно же, обязательность в выполнении тренировочного плана.

На мой взгляд многие ошибаются, говоря о том, что у Усика нет сильного удара. Просто его стиль работы и работы в движении не предполагает потребности в одиночном сильном ударе. Его удары, при кажущейся легкости, наносят ущерб, и Мурат непременно это прочувствует и прочувствует не раз.

Мурат Гассиева соперник очень высокого уровня. И после Александра самый сильный боксер этого дивизиона. Думаю, что оба боксера будут осторожны и не будут рисковать. Оба понимают, что стоит на кону этого поединка и насколько велика будет цена ошибки. Поэтому, я предвижу тонкую игру боксеров, которая принесет удовольствие настоящим любителям и ценителям этого вида спорта.

Прогноз в таком поединке давать очень сложно. Однозначно будем болеть за Усика и верить в его победу и в то, что все трофеи приедут в Украину", - сказал Гайструк в комментарии Sport.ua.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  21.07.2018, 19:08
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гость
17:48 ты хотел сказать "руцких мощей"?, да, гоминоид?
Агент_Смитт    21.07.2018, 19:08
Оценка:  0
Агент_Смитт
Трофеи у кого то и ьудут, а мудилы с бм никуда не денутся.
гость  (аноним)  21.07.2018, 18:38
Оценка:  -1
гость
Трофеи уедут в Украину,а вы будете все сосать
pусский  (аноним)  21.07.2018, 17:48
Оценка:  -2
pусский
Супротив русской мощи нихуя не сделаешь, трофеи останутся в Москве!
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