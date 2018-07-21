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Экс-соперник Гассиева считает, что Мурат проиграет Усику

Комментариев: 2
Денис Лебедев дал свой прогноз на бой Усик – Гассиев.
Мурат Гассиев и Денис Лебедев
Мурат Гассиев и Денис Лебедев

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев, проигравший Гассиеву, дал свой прогноз на предстоящую встречу между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

"Результатом боя Александр Усик — Мурат Гассиев, на мой взгляд, будет победа по очкам Александра Усика.

Очень сложно, на самом деле, предсказать правильный результат - оба боксера достойны победы. Сумеет Александр деклассировать Мурата - победа его по очкам, не сумеет - значит Мурат Гассиев досрочно. Вот таким будет мой прогноз", - цитирует Лебедева vsenabox.ru.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  21.07.2018, 17:33
Оценка:  0
pусский
Чёрт ибаный!
ВоблаВологда  (аноним)  21.07.2018, 17:14
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Лебедев-наш парень)))).
Гассиев  (аноним)  21.07.2018, 16:56
Оценка:  -1
Гассиев
Лебедь ты в зеркало смотрел лицо своё видел после боя ))))
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