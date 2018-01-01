Гассиев: Мы с Сашей постараемся показать очень хороший бокс

Мурат Гассиев предвкушает бой с Александром Усиком.

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя против украинца Александра Усика.

"Предвкушаю бой с Усиком. Не знаю, что произойдет вечером, потому что не могу видеть будущее. Но я ожидаю очень напряженный, хороший бой, который понравится болельщикам. Ждать ли нокаута? Речь идет первом тяжелом весе, где все бьют очень жестко, и один удар может перевернуть всю твою жизнь. Невозможно загадывать. В нашей весовой категории всегда есть шансы у каждого боксера, так что удачи оппоненту. Не ощущаю никакого дополнительного давления, потому что для меня неважно, где проходит бой. Россия, США — не имеет значения. Значение имеют только люди вокруг меня и соперник. Мы с Сашей постараемся показать очень хороший бокс", - сказал Гассиев на пресс-конференции.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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