Ковалев назвал Усика и Гассиева монстрами

Сергей Ковалев пожелал победы сильнейшему.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжем весе Сергей Ковалев считает, что и Александр Усик, и Мурат Гассиев достойны победы в турнире Всемирной боксерской суперсерии.

"Финал суперсерии турнира за кубок Мохаммеда Али в Москве! Очень сложно предсказать победителя из этих двух монстров тяжелого веса. Оба достойны победы и оба очень сильно мотивированы в этом бою. Так что болеем за красивый и бескомпромиссный бокс. С нетерпением ждем боя и победителя турнира, пусть победит сильнейший. В любом случае в этом бою выиграет зритель! Всем добра", – написал Ковалев в своем Instagram.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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