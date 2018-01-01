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Ковалев назвал Усика и Гассиева монстрами

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Сергей Ковалев пожелал победы сильнейшему.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
instagram.com/sergeykrusherkovalev

Чемпион мира по версии WBO в полутяжем весе Сергей Ковалев считает, что и Александр Усик, и Мурат Гассиев достойны победы в турнире Всемирной боксерской суперсерии.

"Финал суперсерии турнира за кубок Мохаммеда Али в Москве! Очень сложно предсказать победителя из этих двух монстров тяжелого веса. Оба достойны победы и оба очень сильно мотивированы в этом бою. Так что болеем за красивый и бескомпромиссный бокс. С нетерпением ждем боя и победителя турнира, пусть победит сильнейший. В любом случае в этом бою выиграет зритель! Всем добра", – написал Ковалев в своем Instagram.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: Сергей Ковалев, Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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