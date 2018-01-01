Переключиться на мобильную версию

Кличко поддержал Усика перед боем с Гассиевым

Комментариев: 0
Виталий Кличко пожелал украинцу победы в Москве.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко пожелал победы Александру Усику над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS.

"Сегодня Александру Усику нужно одержать победу. Как никогда... Мы все понимаем, насколько сложным будет этот поединок. Прежде всего - психологически. Для него это - самый важный бой в карьере. Ведь речь идет о поясах WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статусе абсолютного чемпиона мира и кубке Мухаммеда Али. Желаю Саше выдержать давление и атмосферу вокруг, победить беспрекословно! Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным. Саша, мы держим кулаки и ожидаем победы! Удачи!", - написал Кличко в Facebook.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, WBSS, Александр Усик, Мурат Гассиев, Виталий Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь