Кличко поддержал Усика перед боем с Гассиевым

Виталий Кличко пожелал украинцу победы в Москве.

Мэр Киева Виталий Кличко пожелал победы Александру Усику над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS.

"Сегодня Александру Усику нужно одержать победу. Как никогда... Мы все понимаем, насколько сложным будет этот поединок. Прежде всего - психологически. Для него это - самый важный бой в карьере. Ведь речь идет о поясах WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статусе абсолютного чемпиона мира и кубке Мухаммеда Али. Желаю Саше выдержать давление и атмосферу вокруг, победить беспрекословно! Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным. Саша, мы держим кулаки и ожидаем победы! Удачи!", - написал Кличко в Facebook.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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