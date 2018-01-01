Усик – Гассиев: Победителя боя будет награждать жена Мохаммеда Али

Александр Усик и Мурат Гассиев поборяются за звание абсолютного чемпиона мира, а также кубок Мохаммеда Али.

Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али.

Как сообщает BoxingScene, награждать победителя боя специальным кубком, который носит имя легендарного боксера, будет жена Али.

"Поскольку это первый трофей имени Мухаммеда, который когда-либо был представлен, я горжусь быть здесь, представлять семью Али, WBC и президента Маурисиу Сулеймана. Мухаммед был бы очень горд тем, что один из этих чемпионов будет награжден трофеем, который носит его имя", – приводит слова Лонни Али издание BoxingScene.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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