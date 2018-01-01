Ортис: Уайлдер уничтожит Джошуа за три раунда

Луис Ортис считает, что Деонтей Уайлдер сильнее Энтони Джошуа.

Бывший соперник Деонтея Уайлдера Луис Ортис считает, что у Энтони Джошуа нет шансов в бою против американца.

"Уайлдер уничтожил бы Джошуа за три раунда. Он более агрессивен и значительно быстрее. И у него, пожалуй, крепче подбородок. Джошуа не сможет сдерживать мощь Уайлдера.

Владимир Кличко отправил Джошуа на пятую точку. И если бы в ринге был прежний Кличко, а не заметно постаревший, то мы бы сейчас о Джошуа и не вспоминали. Уайлдер помнит, что Кличко сделал с Джошуа. Думаю, он также отправит Джошуа на канвас. У него действительно сумасшедшая мощь, и у Джошуа просто нечего противопоставить Уайлдеру. Американец лучше британца. И точка", – сказал Ортис в комментарии Premier Boxing Champions.

Напомним, что Уайлдер нокаутировал Ортиса в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером. Ориентировочно поединок должен состоятся в середине апреля следующего года.

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