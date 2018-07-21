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Кроуфорд: Я добился большего, чем Ломаченко

Комментариев: 3
Терренса Кроуфорда в данный момент не заботит Мэнни Пакьяо.
Терренс Кроуфорд
Терренс Кроуфорд
Getty Images

Чемпион мира WBO в полусреднем весе Терренс Кроуфорд считает себе лучше Василия Ломаченко, а также прокомментировал возможный бой против Мэнни Пакьяо.

"Я считаю, что я достаточно хороший боец и добился гораздо большего, чем украинец Василий Ломаченко. Сколько лет мы говорим о бое Кроуфорд – Пакьяо? с 2015 года? Мэнни находится в полусреднем весе, а Ломаченко в легкой категории. Вы можете драться с кем-то своего размера или тем, кто меньше вас. Необходимо только определиться и выбрать из имеющихся вариантов. Как я уже говорил, сейчас меня не сильно заботит Мэнни Пакьяо.

Если эта битва получится само собой, мы разберемся с этим, но до тех пор я не собираюсь предпринимать каких-то действий. Если команда Пакьяо захочет, мы обязательно встретимся на ринге. Боб Арум уже неоднократно пытался организовать такой бой, но все попытки были тщетными. Мы не можем заставить этих парней драться. Единственное, что я могу сделать, это продолжать фокусироваться на своей карьере", – сказал Кроуфорд в интервью Los Angeles Times.

Ранее Кроуфорд в фирменной футболке Александра Усика пожелал удачи украинцу в финальном бою WBSS против Мурата Гассиева.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Терренс Кроуфорд
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.07.2018, 11:29
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гость
на сколько помню Ломаченко 2-жды Олимпийский чемпион, а эта негра не мытая кто ??? большой боец немытых кварталов???
гость  (аноним)  21.07.2018, 11:17
Оценка:  0
гость
Ты красава нигeр. Только цвет кожи как какашки у меня у нас в стране этого маленького горобца любят те кто мальчиков любит в попу тpaxать. Ты же нигeр не такой, ты только заглатываешь глубоко.
гость  (аноним)  21.07.2018, 11:15
Оценка:  0
гость
А правда какие достижения есть у ломика. достижение выпендрёжа..
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