Переключиться на мобильную версию

Валуев: В первых раундах Усик попытается показать, что он явный фаворит

Комментариев: 0
Экс-чемпион в супертяжелом весе надеется, что Мурат Гассиев покажет себя уже в поздних раундах боя с Усиком.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Бывший чемпион в супертяжелом весе поделился своими ожиданиями накануне финала WBSS, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Во-первых, России повезло, что у нее появилось право проведения такого мега поединка, так как впервые его победитель получит кубок Мохаммеда Али. Это будет впервые в истории профессионального бокса. Конечно, организаторы постарались, чтобы это зрелище было фееричным.

Мне кажется, что шансы спортсменов примерно равны – 50 на 50. Вероятнее всего, что в первых раундах Усик постарается сделать все так, чтобы выглядело, что он явный фаворит. Будет много работать на дистанции, но затем, мы очень надеемся, что Мурат возьмет свое в последних раундах. Вероятность того, что бой продлится долгие раунды, велик. Я желаю победу Гассиеву, надеюсь на то, что Мурат сумеет совершить то, что они с тренером задумывали", – сказал Валуев в комментарии ресурсу Рейтинг букмекеров.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева и церемонию взвешивания

Вашему вниманию 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь