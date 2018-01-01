Валуев: В первых раундах Усик попытается показать, что он явный фаворит

Экс-чемпион в супертяжелом весе надеется, что Мурат Гассиев покажет себя уже в поздних раундах боя с Усиком.

Бывший чемпион в супертяжелом весе поделился своими ожиданиями накануне финала WBSS, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Во-первых, России повезло, что у нее появилось право проведения такого мега поединка, так как впервые его победитель получит кубок Мохаммеда Али. Это будет впервые в истории профессионального бокса. Конечно, организаторы постарались, чтобы это зрелище было фееричным.

Мне кажется, что шансы спортсменов примерно равны – 50 на 50. Вероятнее всего, что в первых раундах Усик постарается сделать все так, чтобы выглядело, что он явный фаворит. Будет много работать на дистанции, но затем, мы очень надеемся, что Мурат возьмет свое в последних раундах. Вероятность того, что бой продлится долгие раунды, велик. Я желаю победу Гассиеву, надеюсь на то, что Мурат сумеет совершить то, что они с тренером задумывали", – сказал Валуев в комментарии ресурсу Рейтинг букмекеров.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

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