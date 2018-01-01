Усик – Гассиев: анонс боя

Сегодня, 21 июля, в Москве состоится финал Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе.

Вот и настал тот день. Когда на жеребьевке Всемирной боксерской суперсерии 8 июля прошлого года наш Александр Усик выбрал в себе соперники Марко Хука для боя в первом раунде, мы все надеялись увидеть его в финале и вот пришло время этого самого финала, где на ринге мы увидим нашего чемпиона.

Соперником Усика, который по ходу турнира к своему поясу чемпиона по версии WBO добавил пояс по версии WBC, станет россиянин Мурат Гассиев, который сейчас является чемпионом по версиям WBA и IBF. На кону боя не только четыре пояса боксеров, но и главный приз – Кубок Мохамеда Али.

Финальный бой в тяжелом весе должен был состояться еще 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за небольшой травмы украинца (это официальная версия). Долго не было понятно, кто и когда примет решающий бой, но в итоге деньги единственного озвученного претендента – Москвы – пересилили и именно там пройдет бой.

Можно осуждать Усика на согласие поехать в логово соперника, организаторов за несоблюдение нейтралитета боксеров, но мы не знаем всей ситуации, поэтому остается только принять как данное – бой пройдет в Москве.

И Усик, и Гассиев оба очень одаренные боксеры, со своими сильными сторонами. Гассиев заметно вырос по ходу турнира, добавив в тайминге, скорости и правильности принятия решений, комбинациях, а с выносливостью и силой удара у него и так был полный порядок.

Но при всем этом, Усик остается боксером более высокого класса, который благодаря любительской карьере умеет значительно больше соперника, обладает превосходными интеллектом и техникой.

Если говорить о сценарии боя, то самым вероятным вариантом является следующий: Усик отдаст центр ринга, будет работать на контратаках (как он это делал в бою с Гловацки), но при этом выбрасывая много ударов на контратаках. Гассиев хорошо защищается блоком и его можно достать только на встречных ударах. Украинцу нужно отбросить зрелищность, ждать ударов осетина, пытаться уклониться и одновременно встречать ударом и сразу разрывать дистанцию и ждать следующей атаки.

Вероятнее всего, равные раунды или те, кто преимущество Усика не будет большим, судьи будут отдавать Гассиеву. Это нормальная практика к боксе для домашнего боксера. Есть надежда, что организаторы WBSS для имиджа сделают все, чтобы после боя не возник судейский скандал.

Усику нужно быть на голову сильнее Гассиева, но с таким оппонентом это будет невероятно сложно. Правда, "сложно", не означает "нереально". Усик готовился в режиме секретности к бою, но люди из окружения говорят, что все прошло хорошо и Усик готов как никогда. Все мы верим в нашего боксера, держим за него кулаки и верим, что судья после боя поднимет руку украинца.

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Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Усик – Гассиев. С прогнозом букмекеров на этот поединок можно ознакомиться здесь.

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Виталий Володько, iSport.ua