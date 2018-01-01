WBSS: состоялась жеребьевка второго сезона

Второй сезон WBSS пройдет в двух весовых категориях.

Накануне финального боя WBSS Александра Усика и Мурата Гассиева в Москве состоялась жеребьевка второго сезона суперсерии.

Турнир пройдет в двух весовых категориях – в легчайшем весе и в суперлегком. К вашему вниманию пары четвертьфиналистов.

Легчайший вес

Наойя Инуэ (Япония, WBA Regular) – Хуан Карлос Пайано (Доминикана);

Райан Барнетт (Великобритания, WBA) – Нонито Донейр (Филиппины);

Эммануэль Родригес (Куба, IBF) – Джейсон Молони (Австралия);

Золани Тете (ЮАР, WBO) – Михаил Алоян (Россия).

Суперлегкий вес

Кирилл Релих (Беларусь, чемпион WBA) – Эдуард Трояновский (Россия);

Иван Баранчик (Беларусь) – Энтони Йигит (Швеция) – бой за вакантный титул IBF;

Реджис Прогрейс (США, WBC Silver) – Терри Флэнаган (Великобритания);

Джош Тэйлор (Великобритания) – Райан Мартин (США).

Напомним, что в Москве пройдет финал WBSS в тяжелом весе, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев. Бой состоится в субботу, 21-го июля. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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