Переключиться на мобильную версию

WBSS: состоялась жеребьевка второго сезона

Комментариев: 0
Второй сезон WBSS пройдет в двух весовых категориях.
WBSS: состоялась жеребьевка второго сезона
twitter.com/WBSuperSeries

Накануне финального боя WBSS Александра Усика и Мурата Гассиева в Москве состоялась жеребьевка второго сезона суперсерии.

Турнир пройдет в двух весовых категориях – в легчайшем весе и в суперлегком. К вашему вниманию пары четвертьфиналистов.

Легчайший вес

Наойя Инуэ (Япония, WBA Regular) – Хуан Карлос Пайано (Доминикана);
Райан Барнетт (Великобритания, WBA) – Нонито Донейр (Филиппины);
Эммануэль Родригес (Куба, IBF) – Джейсон Молони (Австралия);
Золани Тете (ЮАР, WBO) – Михаил Алоян (Россия).

Суперлегкий вес

Кирилл Релих (Беларусь, чемпион WBA) – Эдуард Трояновский (Россия);
Иван Баранчик (Беларусь) – Энтони Йигит (Швеция) – бой за вакантный титул IBF;
Реджис Прогрейс (США, WBC Silver) – Терри Флэнаган (Великобритания);
Джош Тэйлор (Великобритания) – Райан Мартин (США).

Напомним, что в Москве пройдет финал WBSS в тяжелом весе, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев. Бой состоится в субботу, 21-го июля. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Читайте также 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь