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Усик: Если бы я не участвовал, это было бы предательством с моей стороны.

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Украинец дал свой комментарий после взвешивания.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик дал свой комментарий после взвешивания, состоявшегося в преддверии финального поединка WBSS против Мурата Гассиева.

“Наверное, тот факт, что я родился с Мухаммедом Али в один день – это своего рода знак. Сначала не поверил, что этот турнир состоится, но когда ребята начали подписывать контракты, я сказал, что обязательно должен принять участие. Если бы я не участвовал, то это было бы предательством с моей стороны.

Сейчас я не думаю, какие у меня преимущества пред Гассиевым. Единственное, о чем я думаю, это о еде. Я очень хочу поесть. Конечно же, спасибо всем за поддержку. Очень много моих близких приехало сюда, что бы поддержать меня, за что им огромная благодарность. Завтра мы с Муратом покажем действительно классный бокс”,- сказал Усик для WBSS.

Напомним, финальный поединок WBSS Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева.

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Теги: бокс, Александр Усик, WBSS, WBSS
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