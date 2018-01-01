Гассиев – о бое с Усиком: В крузервейте один удар может изменить твою жизнь
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего боя против Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии.
"Я в предвкушении боя, не знаю, что произойдет завтра ночью, не могу смотреть в будущее.
В крузервейте все бьют сильно, один удар может изменить всю твою жизнь.
Постараемся сделать все возможное, чтоб показать хороший бокс", – сказал Гассиев в комментарии пресс-службе WBSS.
Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. За онлайн трансляцией боя можно будет следить на нашем сайте.
Сегодня боксеры провели церемонию взвешивания, где показали одинаковый вес – 89,9 килограмм. Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева.
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