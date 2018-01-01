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Гассиев – о бое с Усиком: В крузервейте один удар может изменить твою жизнь

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Мурат Гассиев надеется показать хороший бой с Александром Усиком.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего боя против Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии.

"Я в предвкушении боя, не знаю, что произойдет завтра ночью, не могу смотреть в будущее. 

В крузервейте все бьют сильно, один удар может изменить всю твою жизнь. 

Постараемся сделать все возможное, чтоб показать хороший бокс", – сказал Гассиев в комментарии пресс-службе WBSS.

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. За онлайн трансляцией боя можно будет следить на нашем сайте.

Сегодня боксеры провели церемонию взвешивания, где показали одинаковый вес – 89,9 килограмм. Смотрите также дуэль взглядов Усика и Гассиева.

Читайте 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, WBSS
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