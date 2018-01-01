Усик и Гассиев провели "вечную" дуэль взглядов
Александр Усик и Мурат Гассиев накануне финала Всемирной боксерской суперсерии провели церемонию взвешивания, где оба боксера показали одинаковый вес – 89,9 килограмм.
Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Казалось, что Усик с Гассиевым могут вечно смотреть в глаза друг другу.
It’s the UsykGassiev face-off! Do they look ready?...#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/JmZwnaj4K3— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 20 июля 2018 г.
Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. За онлайн трансляцией боя можно будет следить на нашем сайте.
Смотрите видео церемонии взвешивания накануне финала WBSS.
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