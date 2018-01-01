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Усик и Гассиев провели "вечную" дуэль взглядов

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Александр Усик и Мурат Гассиев прошли необходимые церемонии накануне боя.
Усик и Гассиев провели "вечную" дуэль взглядов
кадр из видео

Александр Усик и Мурат Гассиев накануне финала Всемирной боксерской суперсерии провели церемонию взвешивания, где оба боксера показали одинаковый вес – 89,9 килограмм. 

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Казалось, что Усик с Гассиевым могут вечно смотреть в глаза друг другу.

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. За онлайн трансляцией боя можно будет следить на нашем сайте.

Смотрите видео церемонии взвешивания накануне финала WBSS.

Читайте также 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: Бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, дуэль взглядов
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