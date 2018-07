Усик и Гассиев провели "вечную" дуэль взглядов

Александр Усик и Мурат Гассиев накануне финала Всемирной боксерской суперсерии провели церемонию взвешивания, где оба боксера показали одинаковый вес – 89,9 килограмм.

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Казалось, что Усик с Гассиевым могут вечно смотреть в глаза друг другу.

It’s the UsykGassiev face-off! Do they look ready?...#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/JmZwnaj4K3