Усик и Гассиев провели "вечную" дуэль взглядов

Александр Усик и Мурат Гассиев прошли необходимые церемонии накануне боя.

Александр Усик и Мурат Гассиев накануне финала Всемирной боксерской суперсерии провели церемонию взвешивания, где оба боксера показали одинаковый вес – 89,9 килограмм.

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Казалось, что Усик с Гассиевым могут вечно смотреть в глаза друг другу.

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля. За онлайн трансляцией боя можно будет следить на нашем сайте.

Смотрите видео церемонии взвешивания накануне финала WBSS.

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