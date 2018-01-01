Усик – Гассиев: видео церемонии взвешивания
Накануне финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве прошла традиционная церемония взвешивания. Александр Усик и Мурат Гассиев показали одинаковые цифры – 89,9 килограмм (при лимите тяжелого веса 90,7 кг).
К вашему вниманию видео церемонии взвешивания.
Александра Усика:
It’s weigh-in time! What weight will Aleksandr Usyk come in at?…#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/HedkQlwOxZ— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 20 июля 2018 г.
Мурат Гассиев:
Murat ‘Iron’ Gassiev hits the scales...who’s ready for tomorrow? 🥊#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/ovB47S1TWK— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 20 июля 2018 г.
Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.
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