Усик – Гассиев: видео церемонии взвешивания

Александр Усик и Мурат Гассиев накануне боя показали одинаковый вес.

Накануне финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве прошла традиционная церемония взвешивания. Александр Усик и Мурат Гассиев показали одинаковые цифры – 89,9 килограмм (при лимите тяжелого веса 90,7 кг).

К вашему вниманию видео церемонии взвешивания.

Александра Усика:

Мурат Гассиев:

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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