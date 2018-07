Усик – Гассиев: видео церемонии взвешивания

Накануне финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве прошла традиционная церемония взвешивания. Александр Усик и Мурат Гассиев показали одинаковые цифры – 89,9 килограмм (при лимите тяжелого веса 90,7 кг).

К вашему вниманию видео церемонии взвешивания.

Александра Усика:

It’s weigh-in time! What weight will Aleksandr Usyk come in at?…#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/HedkQlwOxZ