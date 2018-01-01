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Усик - Гассиев: состоялась церемония взвешивания

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Александр Усик и Мурат Гассиев взвесились перед финалом Всемирной боксерской суперсерией.
Гассиев и Усик взвесились перед боем
Гассиев и Усик взвесились перед боем

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе украинец Александр Усик и чемпион мира по версиям WBA и IBF в той же категории россиянин Мурат Гассиев взвесились перед финальным боем Всемирной боксерской серии.

Церемония взвешивания прошла в Москве за день до поединка на площади возле кинотеатра Россия.

Соперники показали одинаковый вес - 89,9 килограмм (при лимите тяжелого веса 90,7 кг).

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Читайте также 5 причин, почему победит Усик и 5 причин, почему победит Гассиев.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев
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