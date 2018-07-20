Климас: Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей

Промоутер Александра Усика считает, что его клиент победит Мурата Гассиева по очкам.

Промоутер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Мурата Гассиева сложно отправить на канвас, а значит его клиент победит по очкам.

"В этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы боксировали первый бой в Германии, у Хука дома, второй бой – Бриедиса дома (Латвия), здесь, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость. Трудно предсказать, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей", – сказал Климас в комментарии Boxing.ua.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Михаил Завьялов заявил, что даже не хочет думать о проигрыше Усика.

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