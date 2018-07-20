Переключиться на мобильную версию

Климас: Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей

Комментариев: 2
Промоутер Александра Усика считает, что его клиент победит Мурата Гассиева по очкам.
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Промоутер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Мурата Гассиева сложно отправить на канвас, а значит его клиент победит по очкам.

"В этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы боксировали первый бой в Германии, у Хука дома, второй бой – Бриедиса дома (Латвия), здесь, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость. Трудно предсказать, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей", – сказал Климас в комментарии Boxing.ua.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Ранее Михаил Завьялов заявил, что даже не хочет думать о проигрыше Усика.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Эгис Климас, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vseass    20.07.2018, 16:44
Оценка:  -4
vseass
Но Саня Усик надеется нокаутировать Мурата...Надеется,но сам имеет все шансы очнуться вечером 22 июля в операционной института имени Бурденко...Ведь Гассиев гасит будь здоров!!!
гость  (аноним)  20.07.2018, 16:17
Оценка:  +3
гость
вот здесь лично я не уверен. думаю что Хук покрепче будет Гасиева!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь