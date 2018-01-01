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Второй сезон WBSS: определились сеяные перед жеребьевкой

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Райан Бернетт и Реджис Прогрес получили статус первых сеяных на турнире.
Реджис Прогрейс
Реджис Прогрейс

Накануне жеребьевки второго сезона Всемирной боксерской суперсерии организаторы назвали сеяных боксеров, которые и выберут себе соперников в первом раунде.

В легчайшем весе статус первого сеяного получил чемпион WBA Super Райан Бернетт:

Сеяные:

1. Райан Бернетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA Super
2. Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), чемпион WBA Regular
3. Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO
4. Эмануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF

Несеяные:

Нонито Донейр (38-5, 24 КО)
Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО)
Джейсон Молони (17-0, 14 КО)
Михаил Алоян (4-0, 0 КО)

В первом полусреднем весе статус первого сеяного получил "временный" чемпион WBC Реджис Прогрейс.

Сеяные:

1. Реджис Прогрейс (22-0, 19 КО), "временный" чемпион WBC
2. Джош Тейлор (13-0, 11 КО)
3. Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA
4. Иван Баранчик (18-0, 11 КО)

Несеяные:

Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО)
Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО)
Райан Мартин (22-0, 12 КО);
Терри Флэнаган (33-1, 13 КО)

Церемония жеребьевки состоится в Москве 20 июля. На ней сеяные боксеры выберут себе соперников среди несеенных.

Напомним, на следующий день, 21 июля, в Москве состоится финал первого сезона в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.

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Теги: WBSS, Всемирная боксерская суперсерия, жеребьевка
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