Второй сезон WBSS: определились сеяные перед жеребьевкой

Райан Бернетт и Реджис Прогрес получили статус первых сеяных на турнире.

Накануне жеребьевки второго сезона Всемирной боксерской суперсерии организаторы назвали сеяных боксеров, которые и выберут себе соперников в первом раунде.

В легчайшем весе статус первого сеяного получил чемпион WBA Super Райан Бернетт:

Сеяные:

1. Райан Бернетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA Super

2. Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), чемпион WBA Regular

3. Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO

4. Эмануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF

Несеяные:

Нонито Донейр (38-5, 24 КО)

Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО)

Джейсон Молони (17-0, 14 КО)

Михаил Алоян (4-0, 0 КО)

В первом полусреднем весе статус первого сеяного получил "временный" чемпион WBC Реджис Прогрейс.

Сеяные:

1. Реджис Прогрейс (22-0, 19 КО), "временный" чемпион WBC

2. Джош Тейлор (13-0, 11 КО)

3. Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA

4. Иван Баранчик (18-0, 11 КО)

Несеяные:

Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО)

Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО)

Райан Мартин (22-0, 12 КО);

Терри Флэнаган (33-1, 13 КО)

Церемония жеребьевки состоится в Москве 20 июля. На ней сеяные боксеры выберут себе соперников среди несеенных.

Напомним, на следующий день, 21 июля, в Москве состоится финал первого сезона в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!