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Джошуа: Поветкин знает, как нокаутировать соперников

Комментариев: 2
Британец отдал должное нокаутирующему удару своего соперника.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа отдал должное нокаутирующему удару своего соперника Александра Поветкина.

"Если мы вспомним его бой с Прайсом, то увидим, что он знает, как нокаутировать соперников. У него отличный левый боковой. Иногда он выбрасывает строенный левый хук. Тогда он показал, что умеет нокаутировать. Я же в тот вечер дрался с Паркером и доказал, что могу это делать 12 раундов.

Что мне нужно сделать, чтобы победить Поветкина? Просто быть уверенным и верить в себя. Я научен боксировать и определенно могу победить", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой между Поветкиным и Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне.

Ранее Джошуа и Поветкин встретились на Уэмбли

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Поветкин, бокс, Лондон
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  20.07.2018, 15:31
Оценка:  -1
русский
антоха не нагнетай туману... единстенное что поветкин знает против чемпиона - это как напихать в жопу стероидов и прятать голову в трусы соперника потом все 12 раундов!
русский  (аноним)  20.07.2018, 15:02
Оценка:  0
русский
если кремляди не напихают пипеткину полную жопу стероидов он скорее всего и на ринг вылезни не сможет!
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