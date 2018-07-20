Джошуа: Поветкин знает, как нокаутировать соперников

Британец отдал должное нокаутирующему удару своего соперника.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа отдал должное нокаутирующему удару своего соперника Александра Поветкина.

"Если мы вспомним его бой с Прайсом, то увидим, что он знает, как нокаутировать соперников. У него отличный левый боковой. Иногда он выбрасывает строенный левый хук. Тогда он показал, что умеет нокаутировать. Я же в тот вечер дрался с Паркером и доказал, что могу это делать 12 раундов.

Что мне нужно сделать, чтобы победить Поветкина? Просто быть уверенным и верить в себя. Я научен боксировать и определенно могу победить", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой между Поветкиным и Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне.

Ранее Джошуа и Поветкин встретились на Уэмбли.

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