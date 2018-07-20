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Санчес: Усик допустит ошибку, и Гассиев воспользуется этим

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Тренер убеждает Гассиева, что тот не может себе позволить отдавать Усику раунды.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик
boxingscene.com

Тренер Мурата Гассиева, Абель Санчес, выразил мнение, что в предстоящем бою с Александром Усиком его подопечный не сможет себе позволить выступить так, как это было в полуфинале турнира с Юниером Дортикосом.

"Я не сомневаюсь, что этот бой может пройти все 12 раундов, так что мы должны думать об активности в ринге. Это то, о чем я продолжаю говорить с Муратом.

Мы не сможем себе позволить выключиться из борьбы на несколько раундов и отдавать их. На старте поединка с Дортикосом Гассиев был расслаблен и не показывал атакующий потенциал, но с Усиком он будет вынужден это делать.

Мурат не сможет делать то, что делал в противостоянии с Дортикосом. Усик выиграет несколько раундов, он опытный боксер. Но если он начнет боксировать так, как это было с Бриедисом, он проиграет очень быстро. Но я думаю, что если Мурат выиграет досрочно, то это случится в поздних раундах. Усик — умный и исключительный боец. Он не проиграет просто по глупости. Но со временем он допустит ошибку, и Гассиев воспользуется этим", - приводит слова Санчеса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Мурат Гассиев провели битву взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 июля.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Абель Санчес
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  20.07.2018, 09:23
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ВоблаВологда
Того Мурата хватит на 5-6 раундов активной работы)))). Я себе не представляю, как он может показывать бой в высоком скоростном режиме ((((. Он медленный((((.
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