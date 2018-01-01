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Хирн назвал возможных соперников Беллью

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В предложенных промоутером боксерах нет победителя боя Усик - Гассиев.
Тони Беллью
Тони Беллью
boxingscene.com

Промоутер британского боксера Тони Беллью Эдди Хирн рассказал, кто может стать следующим соперником бывшего чемпиона WBC в тяжелом весе.

"Я считаю, что для Беллью есть три варианта соперников. Первый - это Тайсон Фьюри, но этот бой невозможен в ближайшем будущем. Второй - Андре Уорд. Он завершил карьеру, но допускаю, что он вернется. И третий вариант - это Адонис Стивенсон. Последняя идея по душе Тони, потому что он хотел бы отыграться за поражение поражение, которое он потерпел от Адониса в Канаде", - цитирует Хирна Boxingnews24.

Ранее Беллью заявил, что хотел бы встретиться с победителем пары Усик - Гассиев, но бой с Фьюри лучше оплачивается. Кроме того, британец уверен, что Усик победит Гассиева по очкам.

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Теги: Тони Беллью, Эдди Хирн, Тайсон Фьюри, бокс
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