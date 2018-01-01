Завьялов: О проигрыше Усика даже думать не хочу

Михаил Завьялов дал оценку Алекандру Усику и его сопернику Мурату Гассиеву.

Президент лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов рассказал, чего ждет от предстоящего финала Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев и отметил, что при равных раундах судьи вряд ли будут отдавать победу украинцу.

"Сильные стороны Усика - высококлассная работа на ногах, ударная скорость, выносливость, которую он показал в последних своих поединках, а также умение работать в разных темпо-ритмах и желание взвинчивать темп в чемпионских раундах боя. Высокое техническое мастерство. Громадный опыт олимпийского бокса, где он становился чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр.

Мурат Гассиев - молодой боксер с огромными амбициями. Не пробитый. Хорошо держит удар. Ярковыраженный нокаутер. По моим наблюдениям, по таким критериям, как техника, скорость, умение вести бой, Мурат не представляет для Усика особой опасности. Александр может его переиграть. Однако, ему надо до последней секунды быть очень внимательным, чтобы не пропустить удар. И, конечно же, надеяться на благосклонность судей, поскольку в России, когда любое соревнование проходит под крышей соответствующих органов, они стремятся сделать все возможное и невозможное, чтобы их спортсмен победил.

Даже если Усик будет чуть-чуть выигрывать в раунде, существует большая вероятность, что победу ему не отдадут, а что говорить при равном раунде. Поэтому, если придется пройти всю дистанцию и прийти к решению судей, то надо будет побеждать в каждом раунде настолько уверенно и таким большим запасом, чтобы ни у кого рука не поднялась несправедливо оценить раунд. Но как все будет на самом деле, только один Бог знает. Но о проигрыше Александра я даже и думать не хочу", - сказал Завьялов в комментарии Sport.ua.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Мурат Гассиев провели битву взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 июля.

На бой в Москву уже прибыл Василий Ломаченко, чтобы поддержать Усика.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.