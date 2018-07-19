Ломаченко прибыл в Москву на бой Усика
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прибыл в Москву на бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
Ломаченко рассказал, что в пятницу, 20 июля, он вместе со своим другом Александром Усиком отправится на взвешивание за день до боя, а в субботу, конечно, посетит поединок, от которого ожидает качественного боя.
Ломаченко: «Бокс в бою Усик - Гассиев будет очень качественным» 👏 . Чемпион мира в лёгком весе по версии @wbaboxingofficial @lomachenkovasiliy (11-1, 9 KO) после прилета в Москву на финальный бой @wbsuperseries между @usykaa (14-0, 11 KO) и @murat_gassiev (26-0, 19 КО) поделился своими ожиданиями от него 💪 . Бой #Гассиев - #Усик пройдёт 21 июля в «Олимпийском» 🔜 . #бокс #новостибокса #усикгассиев #лакипанчнет #boxing #boxingnews #usykgassiev #wbss #luckypunchnet
Ранее сообщалось, что Александр Усик и Мурат Гассиев провели битву взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 июля.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.
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