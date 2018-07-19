Ломаченко прибыл в Москву на бой Усика

Василий Ломаченко ждет качественного бокса от Усика и Гассиева.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прибыл в Москву на бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Ломаченко рассказал, что в пятницу, 20 июля, он вместе со своим другом Александром Усиком отправится на взвешивание за день до боя, а в субботу, конечно, посетит поединок, от которого ожидает качественного боя.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Мурат Гассиев провели битву взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 июля.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.