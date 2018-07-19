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Ломаченко прибыл в Москву на бой Усика

Комментариев: 6
Василий Ломаченко ждет качественного бокса от Усика и Гассиева.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прибыл в Москву на бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Ломаченко рассказал, что в пятницу, 20 июля, он вместе со своим другом Александром Усиком отправится на взвешивание за день до боя, а в субботу, конечно, посетит поединок, от которого ожидает качественного боя.

 

Ломаченко: «Бокс в бою Усик - Гассиев будет очень качественным» 👏 . Чемпион мира в лёгком весе по версии @wbaboxingofficial @lomachenkovasiliy (11-1, 9 KO) после прилета в Москву на финальный бой @wbsuperseries между @usykaa (14-0, 11 KO) и @murat_gassiev (26-0, 19 КО) поделился своими ожиданиями от него 💪 . Бой #Гассиев - #Усик пройдёт 21 июля в «Олимпийском» 🔜 . #бокс #новостибокса #усикгассиев #лакипанчнет #boxing #boxingnews #usykgassiev #wbss #luckypunchnet

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Ранее сообщалось, что Александр Усик и Мурат Гассиев провели битву взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 июля.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Гасиев, который состоится 21 июля в Москве.

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (6)
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Костыль  (аноним)  19.07.2018, 22:29
Оценка:  0
Костыль
Лом бычара с четками! Сцуко, клоун!
гость  (аноним)  19.07.2018, 22:06
Оценка:  0
гость
Ого сколько рашистских ботов тут.Аж воняет).А Лома и Усик - наша гордость.
vseass    19.07.2018, 21:49
Оценка:  0
vseass
Есть фото где Василий и Александр стоят обнявшись как пара голубков...Не хочется верить,но если они действительно гомики,то это полный пездец!
Гол  (аноним)  19.07.2018, 21:39
Оценка:  -1
Гол
Лома - боец и патриот! А Усик - крымчанин. И этим всё сказано. Он уже сдал бой, когда согласился боксировать с чуркеном в столице Пидо рашши.
гость  (аноним)  19.07.2018, 21:16
Оценка:  -1
гость
Вася забыл что у него вес 55кг . Бороду отпустил типо мужик ))) Вася серьгу в уши вставь.
гость  (аноним)  19.07.2018, 21:14
Оценка:  -2
гость
Как же пропустить . Перед боем отдаст своё отверстие для подзарядки товарищу.
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