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Поветкин: Не думаю, что Джошуа нужно спешить с боем против Уайлдера

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Александр Поветкин прокомментировал ситуацию вокруг возможного боя Джошуа и Уайлдера.
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
boxingscene.com

Российский боксер Александр Поветкин считает, что его следующему сопернику Энтони Джошуа не стоит спешить с организацией боя против Деонтея Уайлдера, с которым британец планирует провести следующий бой. 

"Я считаю, что Энтони Джошуа не стоит торопиться с боем против Уайлдера, но это их дела. Пусть делают, что хотят. Главное, что у меня есть бой с Энтони. Сказать можно что угодно, но главное это сделать.

В данный момент мы приезжаем и сразу встречаемся с моим тренером Иваном Кирпой, который уже разбирает поединки Энтони, смотрит его сильные и слабые стороны. Будем уже на этом и играть, отрабатывать технические варианты боя", - цитирует Поветкина BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером, который его команда намерена провести в апреле 2019 года.

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Теги: Энтони Джоуша, Александр Поветкин, Деонтей Уайлдер, бокс
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