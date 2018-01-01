Поветкин: Не думаю, что Джошуа нужно спешить с боем против Уайлдера

Александр Поветкин прокомментировал ситуацию вокруг возможного боя Джошуа и Уайлдера.

Российский боксер Александр Поветкин считает, что его следующему сопернику Энтони Джошуа не стоит спешить с организацией боя против Деонтея Уайлдера, с которым британец планирует провести следующий бой.

"Я считаю, что Энтони Джошуа не стоит торопиться с боем против Уайлдера, но это их дела. Пусть делают, что хотят. Главное, что у меня есть бой с Энтони. Сказать можно что угодно, но главное это сделать.

В данный момент мы приезжаем и сразу встречаемся с моим тренером Иваном Кирпой, который уже разбирает поединки Энтони, смотрит его сильные и слабые стороны. Будем уже на этом и играть, отрабатывать технические варианты боя", - цитирует Поветкина BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером, который его команда намерена провести в апреле 2019 года.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!