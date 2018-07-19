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Гассиев: Не считаю, что у меня есть преимущество в бою с Усиком

Комментариев: 1
Россиянин прокомментировал предстоящий боксерский поединок против Александра Усика.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
WBSS

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев признался, что ему будет комфортно боксировать на родине в финале Всемирной боксерской суперсерии:

"Очень приятно боксировать в России. В первую очередь, потому что моя семья сможет посетить этот бой, в первую очередь моя мама. В прошлом мы пытались ей открыть визу в Штаты, но не вышло. Так что я рад, что бой будет в России. Люди говорят, что у меня есть какое-то преимущество, что бой будет в Москве. Я с этим не согласен. У нас много людей поддерживают Сашу (Усика). Я уважаю его", – отметил россиянин.

Напомним, 19 июля в Москве прошла пресс-конференция, посвященная бою Усик – Гассев, по окончании которой спортсмены провели битву взглядов.

Ранее Александр Усик отметил уважение со стороны болельщиков своего оппонента.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (1)
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SKELA    19.07.2018, 21:08
Оценка:  0
SKELA
Гассиев один из не многих соперников которого реально уважаю.
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