Организатор WBSS: В бою Усик - Гассиев нет политики

Организаторов Всемирной боксерской суперсерии удивила информация о том, что финальный бой может не состояться.

Один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд прокомментировал информацию о том, что финальный поединок WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым может не состояться.

"На самом деле все просто. Мы - организаторы, у нас контракт с обоими боксерами. Мы удивлены разговорами о том, что бой может не состояться. Наверное, это история началась на форумах. Я хочу только сказать, что боксеры находятся в отличной форме, они покажут замечательный бой и в этом поединке нет никакой политики. В ринге будут только два бойца и рефери. Мы ждем сенсационный бой, но давайте без политики, ее там нет", - сказал Зауэрланд на пресс-конференции перед боем.

Ранее Усик заявил, что его не беспокоит то, что бой пройдет в Москве.

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится в Москве 21 июля. Следить за онлайн трансляцией можно на нашем сайте.

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