Усик: Любительский бокс сильнее профессионального

Александр Усик рассказал, как ему помогла карьеру в любителях.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик заявил, что ему очень помогла любительская карьера, чтобы выйти на профессиональный ринг.

“Мне любительская карьера очень помогла. Было проделано много работы над школой. Спасибо моему первому тренеру, Александру Лапину. Меня не брали в боксерские секции – говорили, что старенький, а он взял. Он научил меня боксировать, шагать, бить. И научил меня любить этот вид спорта.

Мне кажется, что любительский бокс сильнее профессионального. На последней Олимпиаде в Рио участвовали некоторые профи – и они дальше второго раунда не прошли. Если это разные виды спорта, значит любительский бокс на первом месте. Профессиональный бокс – это шоу. Можно хорошенько натренироваться, накачать хорошую “баночку“, выходить и наносить размашистые удары. Но если попадается противник с хорошей школой, он отшагнет, нырнет и пробьет сам.

Если вы не закончили школу, вам нечего делать в университете“, – сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.